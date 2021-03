Taśmy Daniela Obajtka. PO składa zawiadomienie do prokuratury

Politycy PO złożyli zawiadomienie do prokuratury. Uważają, że doszło do zaniechań ws. Daniela Obajtka. - To głęboka patologia tej władzy. Jarosław Kaczyński utorował drogę tej mafijnej strukturze - mówi Jan Grabiec. Z kolei na Pomorzu do posłów KO wyszedł brat obecnego prezesa Orlenu.

Share

Afera Daniela Obajtka. Zawiadomienie do prokuratury Źródło: Platforma Obywatelska, Facebook