"Taśmy Obajtka". Przerwano konferencję posła KO

Zdaniem posła właśnie dlatego tych informacji nie można znaleźć oświadczeniu majątkowym prezesa Orlenu. - Chcemy wiedzieć, skąd Daniel Obajtek miał pieniądze na zakup nieruchomości na Pomorzu i tu, w Lanckoronie. Nie pozwoliłaby mu na to pensja samorządowca czy prezesa ARiMR - analizował poseł.

Łopata w rozmowach z dziennikarzami bronił szefa Orlenu. - Musimy bronić prawdy i tożsamości. (...) On szczuje na niewinnego człowieka - mówił o pośle KO.

Daniel Obajtek musi odejść z Orlenu? Poseł Zjednoczonej Prawicy wbrew kolegom

Początki afery

"Taśmy Obajtka" "Gazeta Wyborcza" opublikowała przed tygodniem . Ich kontynuacja miała miejsce w środę 3 marca, w kolejnym artykule poświęconym sprawie. Dziennikarze sugerują, że szef PKN Orlen Daniel Obajtek w czasie, gdy sprawował urząd wójta Pcimia, miał łączyć funkcję samorządowca z kierowaniem firmą, co jest zabronione prawnie.

Na nagraniach, do których dotarli dziennikarze "GW", słychać, jak Daniel Obajtek rozmawia z osobą o imieniu Szymon. W opinii redakcji ma być to dyrektor handlowy firmy TT Plast i to właśnie jemu Daniel Obajtek miał wydawać polecenia. "Mówił, jak zdobywać kontrahentów, dyktował ceny i marże - de facto kierował spółką" - czytamy.