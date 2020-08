Patryk Jaki o awarii oczyszczalni "Czajka". Rafał Trzaskowski pod ostrzałem

Polityk partii Zbigniewa Ziobry powołuje się na art. 97 ustawy o samorządzie gminnym. Mówi on, że: "w razie nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy gminy, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, może zawiesić organy gminy i ustanowić zarząd komisaryczny na okres do dwóch lat".

Patryk Jaki mimo to mocno krytykował Trzaskowskiego i jego urzędników za to, co dzieje się z oczyszczalnią "Czajka". - Mamy prawo do krytyki tego, co się dzieje. Popełniono mnóstwo błędów. Problemem był przetarg na "Czajkę", była przepłacona firma, która upadła. Źle to wszystko było zorganizowane, zwracaliśmy jako PiS na to uwagę, ale PO pozostawała głucha. I dalej wydawała pieniądze - mówił europoseł w "Kawie na Ławę".