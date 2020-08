"Czajka". Rafał Trzaskowski o awarii: konsekwencje błędnej decyzji z 2005 roku

"Usunięcie awarii systemu przesyłowego ścieków do oczyszczalni Czajka jest naszym absolutnym priorytetem" - napisał w niedzielę rano w mediach społecznościowych Rafał Trzaskowski.

"Wbrew temu, co mówią rządowe media, nie zlekceważyliśmy żadnych zaleceń po ostatniej awarii, a nad budową nowego systemu pracujemy od listopada 2019 r. - dodał prezydent Warszawy.

Trzaskowski zaznaczył, że nie są znane dokładne przyczyny sobotniej awarii, "ale wszystko wskazuje na to, że cały projekt tego rurociągu, jego wykonanie i - być może materiały użyte do budowy - były wadliwe".

"Ze wstępnych informacji wynika bowiem, że do awarii doszło na starym odcinku rur, a nie na tym, który w ubiegłym roku wymieniliśmy. Dziś ponosimy konsekwencje błędnej decyzji, podjętej w 2005 roku - o tym, że nie będzie budowana nowa oczyszczalnia na lewym brzegu Wisły" - napisał Trzaskowski. W 2005 r. prezydentem stolicy był Lech Kaczyński.

Awaria Czajki. Rafał Trzaskowski: pilna budowa tymczasowego przesyłu

W swoim oświadczeniu prezydent stolicy poinformował, że konieczna jest pilna budowa tymczasowego systemu przesyłowego ścieków, aby jak najszybciej zatrzymać ich zrzut do Wisły.

"Czajka". Poseł PiS chce zawieszenia Trzaskowskiego

Poseł Janusz Kowalski z PiS stwierdził, że awaria to powód do zawieszenia Rafała Trzaskowskiego w funkcji prezydenta Warszawy. Konstytucjonaliści prof. Marek Chmaj i prof. Marcin Matczak w rozmowie z Wirtualną Polską oceniają, że w Warszawie nie zachodzi sytuacja, na podstawie której można by zawiesić organy gminy.