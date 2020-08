"Czajka". Poseł chce zawiesić Rafała Trzaskowskiego. Komentarze prawników

Awaria oczyszczalni ścieków "Czajka" podnosi polityczne emocje. Poseł Janusz Kowalski z PiS stwierdził, że to powód do zawieszenia Rafała Trzaskowskiego w funkcji prezydenta Warszawy. Konstytucjonaliści prof. Marek Chmaj i prof. Marcin Matczak w rozmowie z Wirtualną Polską mówią nam, czy byłoby to w ogóle możliwe.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Awaria "Czajki". Co z Rafałem Trzaskowskim? Prof. Marcin Matczak nie zgadza się z posłem Solidarnej Polski (Agencja Gazeta)