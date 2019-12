Pasterki w Polsce. "Trzeba bronić wiary, kultury i tradycji"

- Narodzenie Jezusa nie jest jakąś wzruszającą historią, zachowaną dla potomnych w starodawnych kronikach - powiedział podczas pasterki prymas Polski abp Wojciech Polak. Z kolei abp Sławoj Leszek Głódź podkreślał, że Kościoła nie wolno wypychać z przestrzeni publicznej.

- Nie jest opowieścią, którą przekazują sobie ludzie z pokolenia na pokolenie. Nie jest pouczającym wyobrażeniem o tym, co mogło się kiedyś wydarzyć, co było i pozostało zapisane w ludzkiej pamięci - powiedział prymas.

Przypomniał też, że Jezus przyszedł na świat jako "bezbronne dziecko", odsłaniając przed nami "wielką tajemnicę życia". - Życia, które jest święte, od poczęcia aż do naturalnej śmierci - podkreślił abp Polak.

Sławoj Leszek Głódź: Nie wolno wypychać Kościoła

- Trzeba bronić wiary, kultury i tradycji, bowiem Kościół jako wspólnota wiary to nie muzealny zabytek. I dlatego nie wolno Kościoła wypychać z przestrzeni publicznej i z głównego nurtu polskiego życia, czy to w szkole, czy w mediach, czy w życiu takim byle jakim - powiedział abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański. Duchowny odprawił mszę św. w katedrze oliwskiej.

Zdaniem abpa Głodzia, we współczesnym świecie są "prądy ukierunkowane przeciw rodzinie i małżeństwu", a chrześcijanie "mają obowiązek moralny nie przymilania się do nich".

- Ilekroć wyjeżdżał za granicę nigdy nie mówił źle nie tylko o Polsce, ale też o rządzie komunistycznym, który nawet go więził, który go upokarzał i dokuczał. Nigdy za granicą nie udzielał wywiadów. To także lekcja dla różnych notabli - zaznaczył arcybiskup.