Pasterka w Watykanie. Papież Franciszek: Nie czekajmy, aż Kościół stanie się doskonały

- Nie czekajmy, aż bliźni stanie się świetny, aby czynić mu dobro, aż Kościół stanie się doskonały, żeby go miłować, aż inni będą nas poważali, byśmy im służyli. To my zacznijmy - powiedział papież Franciszek w czasie pasterki w Watykanie.

Papież Franciszek: Jezus nie czekał, aż staniemy się dobrzy

- Jezus nam to ukazuje tej nocy: nie zmienił historii, zmuszając kogoś lub siłą słów, ale darem swego życia. Nie czekał, aż staniemy się dobrzy, aby nas pokochać, ale dał nam siebie za darmo. Również my nie czekajmy, aby bliźni stał się świetny, aby czynić jemu dobro, by Kościół stał się doskonały, żeby go miłować, by inni nas poważali, byśmy im służyli. To my zacznijmy. To oznacza przyjęcie daru łaski - podkreślił Franciszek.