Watykan. Franciszek zniósł tajemnicę papieską w sprawach nadużyć seksualnych

Watykan. Franciszek podjął decyzję ws. tajemnicy papieskiej. Zostanie ona zniesiona w sprawach. które dotyczą nadużyć seksualnych.

Papież Franciszek poinformował o swojej decyzji w dokumencie, który został opublikowany we wtorek. "Temu, kto zgłasza taką sprawę, kto twierdzi, że został poszkodowany, a także świadkom nie można narzucić zobowiązania do milczenia w kwestiach ją dotyczących" - można wyczytać w piśmie.

Tajemnica papieska to szczególny rodzaj poufności w Kościele Katolickim. Jeśli dojdzie do jej świadomego złamana to jest to uznawane jako grzech ciężki. W wyjątkowych sytuacjach osobie, która nie dotrzymała owej tajemnicy, grozi nawet ekskomunika.