Partia Bielana boi się o miejsca na listach. Żalek żegna się z "jedynką", na Podlasie wkracza Sasin

Jeden z posłów PiS w nieoficjalnej rozmowie z WP podkreśla, że choć koalicjant daje im większość w Sejmie, to "ciągle są z nimi jakieś kłopoty". – Jak nie afera z Mejzą, to były minister Cieślak na poczcie w Pacanowie, a teraz NCBiR. Na pewno im to nie pomoże – dodaje nasz rozmówca. Przypomina jednak, że w teorii wspólny start gwarantuje umowa koalicyjna podpisana w 2021 r.