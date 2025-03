Parlament Europejski rozważa pozbawienie Węgier prawa głosu

Jednocześnie Węgry wykorzystują swoje prawo weta do blokowania ważnych decyzji UE, w tym dotyczących pomocy dla Ukrainy i sankcji przeciwko Rosji. To skłoniło europosłów do wezwania do pozbawienia kraju prawa głosu w Radzie UE. Partia Volt już wcześniej zainicjowała plan nałożenia sankcji na Budapeszt za działania sprzeczne z interesami Unii Europejskiej.