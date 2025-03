Duda odpowiada Tuskowi. "Kłamstwo i manipulacja"

- Panie redaktorze, no, jeżeli prezydent Donald Trump będzie w takiej sytuacji, że nie wiem, wyda na wsparcie dla Polski setki miliardów dolarów, to trudno mi powiedzieć, jakie będzie miał wobec nas oczekiwania. Natomiast póki co takiej sytuacji nie mamy - odpowiedział Andrzej Duda.

- Ja mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie, bo jak na razie to nazywa nas bardzo odpowiedzialnym sojusznikiem. Mówi, że to raczej on ma zobowiązania wobec Polski, bo przecież sam to ostatnio powiedział, że czuje się wobec Polski zobowiązany. I cieszę się, że tak mówi, bo, bo uważam, że rzeczywiście jesteśmy bardzo odpowiedzialnym sojusznikiem, który faktycznie realizuje swoje zobowiązania, a właściwie nawet - co on sam zresztą też podkreśla - (realizujemy - przyp. red.) ponad swoje zobowiązania w Sojuszu Północnoatlantyckim. No i pokazujemy, że kwestie własnego bezpieczeństwa można traktować poważnie (...) i tak ją traktujemy. Dlatego jesteśmy pokazywani przez prezydenta Trumpa, jako państwa, które odpowiedzialnie postępuje w zakresie własnego bezpieczeństwa.