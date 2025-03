Tusk krytykuje Dudę. "Krok za daleko"

"Publicznie wyrażona przez Pana Prezydenta Dudę sugestia, że moglibyśmy oddać naszą polską miedź Amerykanom za ich wsparcie, to jednak krok za daleko " - napisał Tusk na X.

Co powiedział Andrzej Duda?

Problem we wpisie Tuska polega na tym, że to nie Andrzej Duda zasugerował oddanie polskiej miedzi. To prezydent w rozmowie z TVN24 został zapytany, czy w świetle ostatnich wydarzeń - chodzi o amerykańsko-ukraińską umowę dot. minerałów - nie obawia się, że pewnego dnia Donald Trump zażąda polskiej miedzi w zamian za obecność amerykańskich wojsk w Polsce.