"Nikt tak się jeszcze nie zachowywał". Duda wskazuje na Zełenskiego

- Podejdźmy do tego bardzo spokojnie i poczekajmy na efekty polityki prezydenta Donalda Trumpa, bo na razie mamy znowu mnóstwo krzyku, oskarżeń medialnych, mamy także zachowania w Białym Domu, w gabinecie Owalnym, których nigdy do tej pory nie było, bo nikt do tej pory z przywódców tak w Gabinecie Owalnym się nie zachowywał - stwierdził Andrzej Duda w TVN24.