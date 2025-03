Duda radzi Zełenskiemu: "Porozmawiaj z nim biznesowo"

- Śmiało mogę powiedzieć, że jego (Donalda Trumpa) cel jest przede wszystkim jeden - bo to kilkakrotnie do mnie powtarzał w czasie naszego spotkania - chciałby zakończyć wojnę na Ukrainie. Chciałby zakończyć tę hekatombę, to znaczy to, że tylu ludzi ginie - oświadczył Andrzej Duda.

Duda z radą do Zełenskiego: "Trzeba wrócić"

W trakcie rozmowy z korespondentem TVN24 w Waszyngtonie Duda zwrócił się z apelem do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. - Trzeba wrócić spokojnie do stołu rozmów i starać się szukać porozumienia - poradził Zełenskiemu.

Prezydent powiedział, że rozmawiał telefonicznie z Zełenskim przed jego spotkaniem z Trumpem w Białym Domu i poradził mu, by rozmawiał z nim "w sposób biznesowy". - To jest bardzo ostra gra - podkreślił Duda.

- Rozumiem, że Donald Trump nie chce być stroną negocjacji i chce być, jak to mówi się middle manem, czyli kimś, kto będzie te negocjacje wspierał, kto będzie niejako tym negocjacjom patronował, ale negocjacje mają się toczyć pomiędzy Rosją a Ukrainą. No i Donald Trump zmierza do tego, by ten cel osiągnąć - ocenił prezydent.

Na pytanie, czy w świetle ostatnich wydarzeń nie zachodzi obawa, że pewnego dnia Trump powie: "chcecie amerykańskich wojsk w Polsce? Oddajcie mi swoją miedź", Duda odparł, że jest spokojny.

- No, jeżeli prezydent Donald Trump będzie w takiej sytuacji, że wyda na wsparcie dla Polski setki miliardów dolarów, to trudno mi powiedzieć, jakie będzie miał wobec nas oczekiwania. Natomiast póki co takiej sytuacji nie mamy - odpowiedział. Jak dodał, Trump póki co "mówi, że to raczej on ma zobowiązania wobec Polski".