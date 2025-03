Duda komentuje spotkanie z Trumpem. "Czasem trzeba poczekać"

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z Donaldem Trumpem 22 lutego podczas konferencji Conservative Political Action Conference (CPAC) w National Harbor, Maryland. Spotkanie, które miało trwać godzinę, zostało skrócone do 10 minut z powodu spóźnienia amerykańskiego prezydenta.

W rozmowie z z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną, Duda odniósł się do sytuacji oczekiwania na Trumpa. Telewizja Republika przez około półtorej godziny pokazywała w osobnej ramce na swojej antenie, jak polski prezydent i jego delegacja oczekują na Trumpa - chodzą po pokoju, stoją, dyskutują ze sobą .

Duda przypomniał również sytuację z 2016 roku, kiedy to liderzy NATO czekali na prezydenta Baracka Obamę podczas szczytu w Warszawie. - Byłem wtedy w sumie dosyć nowym prezydentem w tym środowisku i byłem bardzo poddenerwowany, że już prawie pół godziny wszyscy czekamy, a prezydenta Baracka Obamy nie ma, a informacje, które otrzymywałem były takie, że prezydent jest w swoim apartamencie i rozmawia przez telefon - dodał.

Prezydent Duda podkreślił, że w polityce międzynarodowej oczekiwanie na liderów wielkich mocarstw jest czymś normalnym. - Jest po prostu tak, że od czasu do czasu trzeba poczekać na lidera wielkiego mocarstwa. Po prostu tak jest i wszyscy w polityce międzynarodowej podchodzą do tego jak widać spokojnie, nawet ci, którzy dysponują jeszcze, póki co, większym potencjałem niż mój kraj Polska - powiedział.