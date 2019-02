Papież Franciszek przedstawił zasady walki z pedofilią. Księża mają być ścigani

Kościół ma informować władze świeckie o księżach podejrzewanych o pedofilię. Papież Franciszek chce skutecznie walczyć z przestępstwami seksualnymi. W Watykanie trwa spotkanie biskupów, które może doprowadzić do rewolucji w tej sprawie.

Papież Franciszek przedstawił listę 21 punktów, nad którymi do 24 lutego w Watykanie obradować ma ok. 100 hierarchów z całego świata. Kościół katolicki ma stworzyć "praktyczną instrukcję" określającą zasady postępowania w przypadku pojawienia się podejrzeń wobec duchownych.

Księża mają odpowiadać, jak każdy inny

Dlatego w Kościele pojawić się mają przeszkoleni eksperci, świeccy i duchowni, którzy będą potrafili już we wstępnej fazie rozpoznać nadużycia. Powstaną procedury i jasne kryteria zaangażowania biskupów. Określone zostaną także wyraźne zasady postępowania w stosunku do purpuratów podejrzewanych o nadużycia. Punkt 5 zapowiada rewolucyjne zmiany w stosunku do współpracy z organami ścigania. Księża oskarżani o pedofilię mają być tak samo

Dokument nie jest gotowym planem, tylko listą postulatów do przemyślenia podczas spotkania poświęconego "ochronie małoletnich w Kościele". Rozpoczynając czterodniowe spotkanie Franciszek zaznaczył, że jest to zaledwie "punkt wyjścia" wypracowany przez niego w oparciu o kryteria proponowane przez poszczególne episkopaty.

Pomoc dla ociar i ochrona przed pomówieniami

Jeden z punktów do dyskusji proponowany przez papieża zakłada zmianę prawa kanonicznego i podniesienie minimalnego wieku udzielania sakramentu małżeństwa z 14 do 16 lat. O ile w krajach europejskich jest to kwestia marginalna, to większość wiernych Kościoła Katolickiego żyje w Ameryce Południowej i Afryce, gdzie małżeństwa dzieci są zjawiskiem powszechnym.