Papież Franciszek ucałował dłoń polskiej ofiary księdza pedofila. "Poruszający moment"

Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus spotkała się w Watykanie z papieżem Franciszkiem, by przekazać mu informacje na temat pedofilii w polskim Kościele. W rozmowie uczestniczył Marek Lisiński, ofiara księdza pedofila. Gdy papież Franciszek poznał jego historię, ucałował go w dłoń.

Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus pojechała do Watykanu, by zaprezentować tam raport, który zawiera nazwiska polskich biskupów i jednego kardynała, którzy mieli chronić księży pedofilów. – Chcę to pokazać papieżowi – mówiła we wtorek Wirtualnej Polsce. Miała tylko zaproszenie na audiencję generalną, jednak od miesięcy zabiegała o spotkanie w cztery oczy z papieżem. W środę przed południem się udało.