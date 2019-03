Osobliwe pogłoski o PiS. "Tablica z Sejmu rozwścieczyła Jarosława Kaczyńskiego"

Partia Jarosława Kaczyńskiego traci pewność siebie - wynika z ustaleń "Wprost". Łączenie osoby prezesa PiS z biznesem podobno bardzo drażni polityka. To dla niego Marek Suski miał zabrać tablicę z "Układem Kaczyńskiego" z Sejmu i to przez nią został okrzyknięty "złodziejem".

Afera z Jarosławem Kaczyńskim w roli głównej, dotycząca wieżowca spółki Srebrna, ma być piętą achillesową prezesa PiS. - Teraz wiemy, co najbardziej irytuje prezesa PiS, jego nie do końca jasne powiązania w sprawie biznesu. To wręcz rozwścieczyło PiS. Stąd zachowanie Marka Suskiego, który zdjął słynną tablicę - powiedział w rozmowie z "Wprost" jeden z polityków PO.