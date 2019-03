Sejm. Tablica "Układ Kaczyńskiego" wróciła na korytarz

Dzień po tym, jak Straż Marszałkowska zarekwirowała tablicę wystawioną przed klubem PO, politycy tej partii wystawili drugą. - Służby muszą w końcu zająć się "układem Kaczyńskiego" - powiedział poseł Marcin Kierwiński.

- W Polsce prawdy nie da się aresztować. Nie może być tak, że formacja polityczna, która jest odpowiedzialna za rządzenie w kraju, dzisiaj umywa ręce od tego, co się dzieje. (...) Nie ma takiej możliwości, żeby ukryć układ Kaczyńskiego - powiedział Tomczyk.

Kierwiński zwrócił się też do funkcjonariuszy służb, by "zamiast walczyć z tablicą", skorzystali z niej i "zbadali układ Kaczyńskiego". - To kwestia elementarnej przyzwoitości i odpowiedzialności w polityce - powiedział polityk PO.