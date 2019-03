Straż Marszałkowska usunęła tablicę PO z Kaczyńskim. Dyrektor CIS wyjaśnia

Zaprezentowana w Sejmie przez posłów Platformy Obywatelskiej tablica zatytułowana "Układ Kaczyńskiego" została zdeponowana. Andrzej Grzegrzółka przekonuje, że plansza była wystawiona bez odpowiedniej zgody.

1 marca Straż Marszałkowska usunęła tablicę, która stała przed wejściem do klubu Platformy Obywatelskiej. Jak tłumaczy Andrzej Grzegrzółka, dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu, PO była wielokrotnie proszona o usunięcie planszy. Ekspozycja miała zostać ustawiona bez odpowiedniej zgody, więc została przeniesiona do depozytu SM.

W momencie prezentowania tablicy Marcin Kierwiński z PO powiedział, że jest to "materiał poglądowy dla prokuratury". - Wiele osób z tej planszy piastuje stanowiska, które dziś niewiele w tej sprawie robią. To dobre wyjście, aby służby specjalne zauważyły, że mamy do czynienia z wielka aferą - tłumaczył. - Niestety, ta pajęczyna powiązań się nie zmniejsza, ona każdego dnia się rozrasta - dodał Cezary Tomczyk.