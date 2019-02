Bielan o nieznanej stronie Kaczyńskiego. "Lubi memy, wkręca rozmówców"

Prezes PiS przez wielu jest postrzegany jako zimnokrwisty polityk, który z poczuciem humoru ma na co dzień niewiele wspólnego. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan przekonuje, że jest zupełnie inaczej.

- Jarosław Kaczyński to polityk słynący z dystansu do siebie. Bawią go memy, również te krążące na jego temat, np. te słynne z atlasem kotów, który przeglądał w Sejmie - powiedział na antenie Polsat News.