Wpadka polskiej ambasady. Błędy na tablicach edukacyjnych

Internauci dostrzegli wiele błędów ortograficznych na tablicach, które wiszą na płocie otaczającym działkę polskiej ambasady w Berlinie. Wystawa dotyczy historii polskich Żydów i została zorganizowana na 100-lecie odzyskania niepodległości przez nasz kraj.

"To, co doprowadza mnie do wściekłości, to niekonsekwencja. W jednym miejscu tekst napisany jest poprawnie, w innym z błędem" - napisał na Twitterze.