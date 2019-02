Antysemityzm rozprzestrzenia się w Europie. W wielu krajach odnotowano wzrost nieprzychylnych opinii o Żydach

W całej Europie wzrasta liczba negatywnych opinii na temat Żydów. Działania antysemickie rozprzestrzeniły się po całym kontynencie. Gwałtownie wzrosły w Niemczech i Francji, a także w krajach Europy Wschodniej.

Przestępstwa na tle antysemickim w Niemczech

Antysemityzm we Francji rozprzestrzenia się

Również we Francji odnotowano większą liczbę ataków antysemickich. W 2018 r. dotknęła ona 541 ofiar, co stanowi wzrost o 74% w porównaniu do 2017 r.