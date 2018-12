Olsztyn: agresywny taksówkarz zaatakował klienta gazem

Do szokującego zachowania taksówkarza doszło na stacji benzynowej w centrum Olsztyna. Zdaniem pasażera, kierowca bez powodu zaatakował go gazem pieprzowym. Poszkodowany nagrał sytuację telefonem komórkowym.

- Panu nie spodobało się, że chcieliśmy wsiąść do taksówki z kobietą, która była taksówkarzem. W niewybredny sposób, obrażający nas, to skomentował - pisze czytelnik.

Klient włączył kamerę w telefonie i poprosił taksówkarza, aby powtórzył to, co przed chwilą powiedział. Chciał to wysłać do korporacji, w której pracował taksówkarz.