13-latka zniknęła tuż przed świętami. Jest nagroda za pomoc w jej odnalezieniu

Trwają poszukiwania 13-letniej Zuzanny Sienkiewicz z Gdańska Brzeźna. Dziewczynka wyszła z domu w niedzielę 23 grudnia i zniknęła.

Zuzanna ma 13 lat, około 160 cm wzrostu, jest szczupła, waży ok. 50 kilogramów. Nastolatka ma niebieskie oczy, długie blond włosy, które często nosi związane w kucyk. Znak szczególny to wygolony kark do wysokości uszu.