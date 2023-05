"Kolosalne ryzyko dla nich samych". Rosja grzmi po decyzji o F-16

Ruch Waszyngtonu skomentowała także rzeczniczka resortu Maria Zacharowa. - Z pewnością to (informacja o tym, że F-16 trafią do Kijowa - przyp. red.) jest imitacją jakiegoś legalnego zachowania, z pewnością nie ma tu żadnego prawa, prawa międzynarodowego ani przestrzegania ustawodawstwa krajowego, podobnie jak nie ma moralnych podstaw do składania takich oświadczeń, ponieważ są one fałszywe i wprowadzają w błąd - cytuje wypowiedź Zacharowaj agencja TASS.