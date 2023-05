Rosjanie zajęli "ukraińskie Malediwy". Robią tam poligon

Rosjanie niszczą niezamieszkałą wyspę nieopodal Chersonia. Żołnierze Putina połączyli ją już z lądem i tworzą tam poligon. Wyspa Dżaryłgacz to park narodowy, który jest teraz rozjeżdżany przez wojskowy sprzęt, a to oznacza, że wojna dotarła nawet na drugi co do wielkości w Centralnej i Wschodniej Europie obszar wydm.