Rosyjskie eszelony na Białorusi. Alarmujące doniesienia [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie. Piątek to już 450. dzień rosyjskiej inwazji. Białoruscy kolejarze alarmują: odnotowano ruch szeregów wojskowych pociągów z wyszkolonym kontyngentem Sił Zbrojnych Rosji. Eszelony poruszają się bezpośrednio z terytorium Białorusi do strefy walk w obwodzie donieckim Ukrainy i odwrotnie. Pociągi zauważono 11, 14, 15 i 16 maja. Każdy z nich miał ok. 40 wagonów, na których transportowano "kołowy i gąsienicowy sprzęt wojskowy".