W co grają Chiny? "Chcą zamrozić wojnę w Ukrainie i na tym zarobić"

Przypomnijmy, że chiński plan pokojowy przedstawiony 24 lutego br. zakłada wezwanie do poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej obu krajów. Jego twórcy wzywają do natychmiastowego zawieszenia broni i powrotu do negocjacji. Chiny wezwały też do nieużywania broni atomowej, do ułatwienia eksportu zboża i do zniesienia jednostronnych sankcji - w domyśle nałożonych na Rosję.