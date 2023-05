Groźne incydenty na polskich lotniskach. "Wyjątkowo niebezpieczna sytuacja"

Przypomnijmy, do pierwszej niebezpiecznej sytuacji doszło w ostatnią sobotę po południu. Przed podchodzącym do lądowania na Lotnisku Chopina w Warszawie samolotem LOT-u z Poznania pojawił się dron. Był dość duży, miał żółty kolor i przypominał szybowiec. Do zdarzenia doszło na wysokości ok. 2000 stóp, maszynę zauważyli piloci. Bezzałogowiec przeleciał ok. 100 stóp (30 metrów) nad samolotem. Piloci z kolejnego lądującego na Okęciu samolotu potwierdzili tę informację - dodając, że dron był wielkości szybowca.