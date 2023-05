"Wystawili Putina do wiatru". W Rosji wrze, stają w obronie twórców Kindżała

"Dla Kremla to szok"

W opinii ppłk rez. Macieja Korowaja, broń atomowa zawsze leży na stole przywódców, jako karta przetargowa. – To polityczny czynnik, który nie zmieni przebiegu wojny. Przecież Kindżały są zdolne do przenoszenia ładunków jądrowych, więc Rosjanie głowią się co z nimi dalej zrobić. Dla Kremla to szok. To pociski, które były budowane, by przełamywać amerykańską obronę antydostępową. A okazało się, że nie są zdolne do zniszczenia Patriotów i to prawdopodobnie wcale tych nie najnowszych – zauważa wojskowy.