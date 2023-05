CNN: Waszyngton nie będzie blokować dostaw F-16 dla Ukrainy

Jeszcze w środę "The New York Times" informował, że Waszyngton nie zezwala na szkolenie ukraińskich pilotów do obsługi F-16. Wysoki rangą urzędnik z Kijowa, który chciał pozostać anonimowy, powiedział dziennikarzom amerykańskiej gazecie, że ukraińscy piloci obecnie nie mają prawa ani pozwolenia z Waszyngtonu na wejście na pokład myśliwców znajdujących się na wyposażeniu europejskich sił powietrznych.