Oburzenie w Gruzji rośnie. Trwa protest z powodu córki Siergieja Ławrowa

W stolicy Gruzji Tbilisi już w piątek doszło do antyrosyjskich protestów oraz starć z policją. Powodem była decyzja władz kraju o przywróceniu bezpośrednich lotów z Rosją. Pierwszym lotem do Gruzji dotarli zresztą prokremlowscy politycy - w czasie lotu popijali ostentacyjnie szampana. Relację z lotu opublikowała agencja RIA Novosti. Był to pierwszy lot z Rosji do tego kraju od 2019 r.