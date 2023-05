"Rosyjski samolocie...". Tak przywitali pierwszy samolot z Moskwy

Na pokładzie delegacja prokremlowskich polityków i działaczy

W piątek policja otoczyła budynek lotniska i nie dopuściła do niego protestujących. Radio Swoboda informuje o kilku zatrzymanych opozycjonistach, którzy opowiadają się przeciwko przywróceniu lotów. Demonstracja odbywa się pod hasłem "Rosyjski samolocie, p****ol się", które nawiązuje do zdania wypowiedzianego przez ukraińskiego obrońcę Wyspy Węży na Morzu Czarnym do atakującego rosyjskiego okrętu.