Szykuje się przełom? "Biden poparł inicjatywę"

F-16 dla Ukrainy?

Dzień wcześniej dziennik "New York Times" poinformował za własnymi źródłami we władzach USA i Ukrainy, że Waszyngton ma się nie zgadzać na przekazanie Ukrainie samolotów wielozadaniowych F-16, a także sprzeciwia się szkoleniom ukraińskich pilotów w obsłudze tych maszyn, które mogłyby być realizowane na F-16 należących do europejskich państw NATO.