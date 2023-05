Sieje popłoch. Rosjanie boją się go jak ognia

- Poranek. Właśnie 40 minut temu wróciłem z misji bojowej... To był mój 300. lot bojowy. Jeśli ktoś myśli, że to powód do dumy, to się myli. Emocje są zupełnie inne... Za każdym razem kiedy czujesz strach, za każdym razem przed startem myślisz czy tym razem zawrócisz, czy może to już ostatni lot - wspomina pilot w rozmowie z serwisem ArmyInform.