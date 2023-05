USA dają zielone światło. Ukraina otrzyma F-16

- Teraz dostarczyliśmy wszystko, co obiecaliśmy, że dostarczymy, więc postawiliśmy Ukraińców w pozycji umożliwiającej poczynienie postępów na polu bitwy poprzez kontrofensywę. Dotarliśmy do momentu, w którym nadszedł czas, aby spojrzeć w przyszłość i powiedzieć czego Kijów będzie potrzebować jako część przyszłej siły do ​​obrony przed rosyjską agresją - dodał.