Ukraińska operacja wojskowa w obwodzie kurskim była przygotowana wspólnie ze służbami wywiadowczymi USA, Wielkiej Brytanii i Polski - twierdzi rosyjski dziennik "Izwiestija", powołując się na rosyjski wywiad. To w odniesieniu do ofensywy, którą Ukraina prowadzi w zachodniej Rosji.

Ofensywa w zachodniej Rosji. Wywiad oskarża państwa NATO

Źródło: General Staff of the Armed Forces of Ukraine