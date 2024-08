Zwolennik wojny z Sankt Petersburga wściekł się, oglądając relacje o ewakuacji mieszkańców obwodu kurskiego. Sam nagrał film, na którym najcięższe przekleństwa kieruje pod adresem uciekających mężczyzn: - Chciałbym zaapelować do męskiej populacji Kurska. Dlaczego pomyliliście region? Dokąd idziecie, kochani? Jeśli wszyscy nasi ludzie wrzucą wsteczny bieg i opuszczą miasta, które zostaną zaatakowane, co się stanie? Co robisz? Nie możesz wziąć broni? Gdzie idziecie? - powiedział Rosjanin. Na nagraniu występuje w militarnej bluzie.