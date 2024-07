- To Stany Zjednoczone zabijają cywilów! Po prostu zabijają cywilów i zwalają wszystko na Rosję! A przy tym wszystkim to nieprawda, do cholery! - zdenerwowała się pani Ludmiła, mieszkanka obwodu swierdłowskiego, powtarzając propagandę Kremla. Zanim doszło do wybuchu emocji, rosyjski socjolog usłyszał od Ludmiły, że jest ona przeciwniczką wojny. Skarżyła się, że "władze wysyłają dzieci do walki w sąsiednim państwie", a ona nie rozumie, "co oni (czyli władza) z tego wszystkiego chce uzyskać?".