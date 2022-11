"Dajn" znaczy wojna. Jak Buriaci walczą o swój naród, żeby nie umierać w Ukrainie

- Zwrócił się do nas jeden Buriat, żołnierz, dobrze zorientowany w polityce, w swoim czasie popierał ukraiński Euromajdan. Kiedy wiosną wywieziono ich z obwodu kijowskiego do Białorusi, oświadczył: "Dziękuję, do widzenia, będę bronić ojczyzny, ale nie do końca rozumiem, dlaczego mam jako faszysta wtargać się nocą do obcego kraju. Nie zamierzam w tym uczestniczyć" - opowiada Garmażapowa.