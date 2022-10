Wielka strategia "dwóch wariantów" Putina rozsypuje się na naszych oczach. Podobnie jak władza na Kremlu

Z administracyjnego punktu widzenia pozwala ona na to, by już nie przestrzegać żadnych praw i przestać udawać, że one w ogóle istnieją. Teraz można skonfiskować mienie, deportować ludzi i to wszystko za sprawą jednego podpisu "lokalnego przywódcy". Skoro Kreml zdołał "przyłączyć" nowe terytoria do Rosji, to teraz potrzebuje jakiegoś minimalnego uzasadnienia prawnego dla wszystkich działań, które zamierza dalej podjąć.