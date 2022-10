Bestialskie uderzenia w Zaporoże. Rosjanie ściągnęli rakiety S-300 i niszczą miasto

— Teraz już nie bardzo rozumiem, co i skąd leci. Najczęściej ostrzał zdarza się po północy — mówi Natalia Łobacz. — W takich warunkach ludzie mogą w zasadzie tylko udawać normalne życie. To "normalne" to teraz oznacza, że kiedy niszczone jest centrum miasta, wielu przychodziło i patrzyło, jak to wygląda. To było szokujące. Ludzie po prostu tam chodzili, choć służby ostrzegały, że zaraz może dojść do powtórnego ostrzału.