Dwa słowa po rosyjsku. To po nich poddają się żołnierze Putina

"Idite lasom", czyli jak dezerterują żołnierze Putina

- Podczas pobytu tam całkowicie zmieniło się moje podejście do życia. Nie mam już nic pozytywnego do rosyjskiej państwowości. To nie jest wojna, ale jakiś rodzaj agonii. Podobieństwa pojawiają się dopiero w przypadku pierwszej wojny światowej. Po prostu kierują cię na rzeź - opowiedział były rosyjski żołnierz Anton. Relacje zamieszcza magazyn Verstka (to opozycyjne wobec Putina medium - red.).