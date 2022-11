Odebrali straszny telefon. Miał zabić żonę i wrzucić ciało do rzeki

Surowa kara dla mężczyzny

Policjanci ustalili, że do żadnej zbrodni nie doszło, nie było też śladów przestępczego działania. Funkcjonariusze próbowali dodzwonić się do kobiety, lecz w pierwszej chwili nie odbierała telefonu. Udało się za to skontaktować z synem. Kiedy mundurowi w końcu dodzwonili się do rzekomo zamordowanej kobiety, ta potwierdziła, że jest zdrowa i bezpieczna. Policjanci poinformowali 71-latka, że odpowie za bezpodstawne zgłoszenie interwencji.