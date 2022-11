19-latka zaginęła podczas przejażdżki rowerowej. Rok później na parkingu znaleziono przerażające zdjęcie

Nie posłuchała mamy

Tara dopiero co wkroczyła w dorosłość i w tym przełomowym okresie swojego życia radziła sobie całkiem nieźle. Miała 19 lat, była pełna młodzieńczej energii, w głowie rysowała jej się wyraźna wizja przyszłego życia. Dziewczyna chciała zostać psychologiem, a by ziścić to marzenie, rozpoczęła studia na The University of New Mexico. Po zajęciach dorabiała w banku, by odciążyć finansowo swoją mamę, z którą mieszkała.