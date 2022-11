Aborcja, której nie było. Finał zaginięcia noworodka z Lubelszczyzny

Nas pani nie oszuka

Leszyńska w ciężkim stanie trafiła na OIOM szpitala "papieskiego" w Zamościu. Natychmiast przystąpiono do zabiegów, mających na celu powstrzymanie krwawienia. Lekarzom udało się uratować życie kobiety, jednakże odkryli coś, co wymagało wyjaśnień. W jej narządach rodnych tkwił fragment łożyska płodu. A to oznaczało, że Alicja Leszyńska poroniła. Lekarze nie mieli co do tego żadnych wątpliwości.