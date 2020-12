Nowy szczep koronawirusa. Mutacja VUI-202012/01. Co o niej wiemy?

Nowy szczep koronawirusa zaskoczył cały świat. Wielka Brytania poinformowała 14 grudnia o stwierdzeniu nowej mutacji - VUI-202012/01. Nie jest to jedyny przypadek odkrycia zmutowanego szczepu wirusa SARS-CoV-2 na świecie (o kolejnym informowano ostatnio także w RPA - red.).

Nowy szczep koronawirusa. Mutacja VUI-202012/01. Popłoch w Europie

Czy nowy szczep koronawirusa VUI-202012/01 jest dla nas groźniejszy? Wielka Brytania na razie tego nie potwierdza. Naukowcy przypuszczają jednak, że mutacja koronawirusa rozprzestrzenia się dużo szybciej niż szczep, z którym mamy do czynienia od wybuchu epidemii w listopadzie 2019 roku.

To, że koronawirus VUI-202012/01 może roznosić się szybciej, mogą świadczyć liczby zakażeń w Wielkiej Brytanii. Ostatniej doby - w niedzielę 20 grudnia - padł tam dobowy rekord zakażeń. Odnotowano blisko 36 tys. nowych przypadków.

Szczepionka na COVID. Co zrobi Andrzej Duda? Andrzej Zybertowicz odpowiada

Zdolność do błyskawicznego rozprzestrzeniania się czyni mutację VUI-202012/01 poważnym problemem. Obawy o drastyczny przyrost zakażeń w Europie spowodowały, że wiele państw zawiesiło loty z Wielką Brytanią. Podobnie uczyniła też Polska , o czym poinformowano w niedzielę wieczorem. W poniedziałek w tej sprawie odbędzie się także pilne posiedzenie Rady Europejskiej .

Nowy szczep koronawirusa. Mutacja z Wielkiej Brytanii. Co wiemy o VUI-202012/01?

Nowy szczep koronawirusa stwierdzono w Wielkiej Brytanii. Pierwsze ślady nowej mutacji odkryto w październiku, podczas badania próbki, która została pobrana we wrześniu 2020 roku. Obecnie zakażenia mutacją VUI-202012/01 stanowią blisko 2/3 dziennej liczby zakażeń na Wyspach.

Skąd mutacja VUI-202012/01? Do tej pory nie ma jednakowej odpowiedzi. Naukowcy z Wielkiej Brytanii dowodzą, że pojawiła się ona na w organizmie osoby, która nie miała wystarczająco silnego układu odpornościowego, by walczyć z koronawriusem. W ten sposób organizm ten stał się pożywką dla wirusa.

Czy nowy szczep koronawirusa jest dla nas groźniejszy? Tu też nie ma jednej odpowiedzi. Według ekspertów na razie nie ma danych, które stwierdzałyby większą śmiertelność wskutek zakażenia tym szczepem koronawirusa. Groźna może być sama zakaźność, która może doprowadzić do załamania wydolności służby zdrowia w państwach, gdzie potwierdzono zakażenia mutacją VUI-202012/01.

Zakażenia nowym koronawirusem potwierdzono już u kilku tysięcy osób. W samej Wielkiej Brytanii jest to ponad 1000 przypadków. Nowy szczep koronawirusa VUI-202012/01 pojawił się już także w Holandii, Austrii oraz w Danii. Ostatnim krajem, w którym potwierdzono zakażenie nowym szczepem wirusa SARS-CoV-2, są Włochy.

Nowy szczep koronawirusa. Mutacja VUI-202012/01. Wirus z Wielkiej Brytanii a szczepionka

W opinii naukowców, o czym w niedzielę informowali Niemcy, szczepionka firmy Pfizer-BioNTech działa również na nową mutację VUI-202012/01 . Szczepionki, jak podkreślają eksperci, mają zdolność do odpierania ataków kilku pochodnych konkretnego wirusa.

Naukowcy zaznaczają jednak, że mutacja VUI-202012/01 poczyniła już pierwsze kroki, by ominąć systemy ochronne, jakie dają opracowane szczepionki na COVID-19. Samych mutacji jest już 17. Jeżeli ta informacja się potwierdzi, będzie oznaczać to, że szczepionki na COVID-19 będą musiały podlegać tej samej aktualizacji, co szczepionki na grypę.