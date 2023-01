Nowe informacje po wybuchu w Katowicach. Słowa biskupa wiele wyjaśniają

Pytany, czy po opublikowaniu treści listu doszedł do przekonania, że nie był to wypadek, a celowo wywołany wybuch, biskup odpowiedział: Tak pomyślałem, że to jest jednoznaczne, że chciano zrobić krzywdę chyba nie tylko sobie. Jak ocenił, było to rozszerzone samobójstwo "związane z zabójstwem innych".