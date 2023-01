Wybuch gazu w Katowicach. Wiemy, kim były ofiary

- Dwie kobiety, które poniosły śmierć to matka i córka. Starsza z nich urodziła się w 1954 roku, a młodsza w 1982. To są wyłącznie nasze ustalenia, ciała zostały zabezpieczone do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Dopiero później zostaną przeprowadzone ich oględziny i czynności identyfikacyjne - zaznaczyła podkomisarz Łukasz Kloc z Komedy Miejskiej Policji w Katowicach.